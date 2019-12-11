صحيفة الخليج الالكترونية جدد المرور السعودي تأكيده على عدم السماح لغير مالك المركبة بقيادتها، إلا بموجب تفويض رسمي. وقال المرور في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “حماية لكم، لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي”.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يؤكد : لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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