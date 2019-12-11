حالتا تقلبات وأمطار تضربان أجواء المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن حالتَي تقلبات جوية ستؤثران في أجواء المملكة الأيام المقبلة، حيث تبدأ الأولى غداً الخميس وتستمر إلى الجمعة، وتوقعت “الهيئة” أن تتأثر بعض المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وعن الحالة الأخرى، قالت “الهيئة”: حسب مخرجات النماذج العددية يُتوقع -بمشيئة الله- تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد (18 /4/ 1441هـ الموافق 15 /12/ 2019م) على مناطق: (مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية).
وأضافت “الهيئة”: سيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة.
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