شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تبوك ترد على صاحب مقطع «السيارة المسروقة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة.

وأوضح العقيد الغبان، أن شرطة محافظة حقل باشرت، بتاريخ 1441/4/12هـ، بلاغاً من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة، حيث بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.