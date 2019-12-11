شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية ينبع توضح حقيقة مقطع «طفح المجاري» بسوق السمك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت بلدية محافظة ينبع حدوث أي “طفح مجاري” في سوق السمك بالمحافظة، أمس الثلاثاء، مؤكدةً أن ما ذكر بمقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمثل حقيقة ما حدث.

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وأصدرت البلدية بياناً توضيحياً بشأن الفيديو، أشارت فيه إلى أن ما حصل عبارة عن أعمال صيانة دورية لشبكة التصريف بسوق السمك ناتج عن انسداد بالمواسير بمنطقة التقشير، بسبب تراكم نواتج تقشير وتنظيف الأسماك بشكل معتاد وهو ما يتطلب صيانته دورياً.

وأكد البيان أن فرق الصيانة باشرت صباح أمس الثلاثاء أعمال الصيانة الدورية بالموقع، مبيناً أن فتح الانسداد لم يستغرق سوى 40 دقيقة.

ولفت البيان إلى أن البلدية تحتفظ بحق الرد والرفع لجهات الاختصاص حسب الأنظمة، وذلك لما تسببه هذه المقاطع من تأثير سلبي على سوق السمك بالمحافظة والإضرار به دون تثبت.