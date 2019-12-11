استعمالات غريبة لا تعرفينها عن الميكروويف!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصبح المايكرويف في عصرنا هذا من أحد التجهيزات الأساسيّة التي لا غنى عنها في المطبخ، على رغم أنه كان غائباً عن منازلنا إن عدنا بالزمن لعقد أو أكثر، حتى أن استعمالاته تجاوزت التسخين فقط، نحو استخدامات غريبة ولكن مفيدة لحدّ كبير، ومن أبرز هذه الاستعمالات:



1- تسهيل عصر الحمضيات خصوصاً إن لم تكن خارج البراد، فأحيانا قد تعانين في عصر الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت بسبب قساوتها، وللتخلّص من هذه المشكلة، قومي بوضعها في المايكرويف لمدّة 10 ثوانٍ لا أكثر لتلحظي أنّ عصرها أصبح أسهل بكثير من الأوّل.

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2- ستتمكنين من تعقيم لوح التقطيع، و بالتالي ستتخلصين من الجراثيم والروائح الناجمة عن استعمال لوح التقطيع للحوم النيئة أو بعض أنواع الخضار، ولتتكمني من ذلك، ما عليك سوى أن تقومي بغسل لوح التقطيع جيّداً، و فركه بعصير الليمون، ثمّ وضعه في المايكرويف لمدّة دقيقة واحدة لا أكثر.

3- إن كنت تريدين تطهير إسفنجة الجلي، و إزالة الروائح عنها وإرجاعها جديدة، انقعيها فقط في القليل من الماء والخلّ الأبيض أو عصير الليمون، ثم قومي بتسخينها لمدّة دقيقة في المايكرويف، وستخرج نظيفة وجديدة، لكن احرصي على تركها حتى تبرد تفادياً لأيّ حروق.

4- يساعدك على التحكم بالألوان التي تفضّلينها لملابسك وحتى أنك تستطيعين صبغها بسرعة من خلال الاستعانة بالمايكرويف، و لتتمكني من ذلك كلّ ما عليكِ فعله هو وضع قطعة القماش التي تريدين صبغه مع الصبغة الخاصّة والقليل من المياه في وعاء مناسب وذلك لمدّة 5 دقائق فقط داخل المايكرويف، بعدها أزيلي القماش واغسليه لنتيجة دائمة وسريعة من دون انتظار.