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أردوغان يلمح لإرسال قوات تركية لدعم ميليشيات طرابلس

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دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع

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أردوغان: سنرسل قوات إلى ليبيا بهذه الحالة

سكاي نيوز عربية

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لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى إمكانية إرسال قوات تركية إلى طرابلس لدعم الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية، إذا طلبت ذلك حكومة فائز السراج ذلك.

وقال أردوغان في تصريح تلفزيوني: "فيما يتعلق بإرسال جنود. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري".

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وكان الرئيس التركي يشير إلى اتفاق وقع الشهر الماضي مع حكومة طرابلس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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