أردوغان يلمح لإرسال قوات تركية لدعم ميليشيات طرابلس

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عادل إمام ينفي شائعة وفاته بفيديو عادل إمام ينفي شائعة وفاته بفيديو سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO أردوغان: سنرسل قوات إلى ليبيا بهذه الحالة سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال أردوغان في تصريح تلفزيوني: "فيما يتعلق بإرسال جنود. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري".

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وكان الرئيس التركي يشير إلى اتفاق وقع الشهر الماضي مع حكومة طرابلس.