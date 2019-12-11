وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عبر موقع التغريدات، «تويتر»، عن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير.
وقالت مديرة مديرية الأمراض السارية، هديل السائح، إن الوزارة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 إصابة بفيروس «إتش 1 ان 1»، تخضع 8 حالات منها للعلاج، فيما تماثل الباقون للشفاء وغادروا المستشفيات.
وعن حالة وفاة التي سجلت في مستشفى الكرك العسكري، مساء الاثنين، إن المتوفى كان مصابا بإنفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن روماتيزم مزمن ما تسبب بمضاعفات أدت إلى وفاته.
#انفلونزا pic.twitter.com/er8LrerBEa
— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) December 10، 2019
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