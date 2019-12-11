دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية أقمار صناعية توثّق «أنفاقًا إيرانية» لتخزين الصواريخ في سوريا

كشفت صور التقطتها أقمار صناعية، أن إيران تبني أنفاقًا في سوريا لتخزن «صواريخ وأسلحة متنوعة على نطاق واسع»، وفقًا لما ورد الثلاثاء في تقرير بثته شبكة «Fox News»التلفزيونية الأمريكية.

وبحسب ما نشرته «العربية»، أن بعض الصور، والأولى منها بشكل خاص، التقطتها في 5 أكتوبر الماضي أقمار اصطناعية تابعة لشركة « Image Sat International » المعروفة بأحرف ISI اختصارًا، وفيها تبدو عملية بناء نفق، بطول 122 وعرض 4.5 وعمق 4 أمتار، وبعد أسبوعين ظهرت سقيفة في صور أخرى، تم استخدامها لإخفاء مدخله.

واتضح من الصور أيضًا «بحسب تقييم قامت به مصادر استخباراتية غربية عدة، أن بناء النفق أصبح في مراحله النهائية، وسيصبح قيد التشغيل قريبًا"، وفقًا لما ذكرته «فوكس نيوز» التي أعادت الذاكرة في تقريرها الثلاثاء، إلى تقرير آخر بثت في مايو الماضي.

وذكرت فيه أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي غير بعيد عن المجمع الجديد في سوريا، حيث عبرت «المصادر» عن قلقها من إمكانية نقل القوات والأسلحة الإيرانية بسهولة إلى «قاعدة الإمام علي» العسكرية، باستخدام معبر «بوكمال» مع العراق.

ويأتي اكتشاف بناء النفق بعد أن أشار تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قبل أسبوع، إلى أن إيران تنقل سرًّا مئات الصواريخ قصيرة المدى إلى العراق»، معظمها قادرة على ضرب إسرائيل والسعودية والقوات الأمريكية في المنطقة»، بحسب معلومات الصحيفة المستندة أيضًا إلى مصادر استخباراتية.