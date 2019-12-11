في قلعة الحرية.. 85 مليون كاميرا لمراقبة المواطنين الأمريكان

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن عدد كاميرات المراقبة سيرتفع في العام 2021، إلى أكثر من مليار كاميرا، منها 560 مليون كاميرا في الصين و85 مليونا في أمريكا.

وبحسبة بسيطة لتعداد السكان في كل من أمريكا والصين، فإن هذه الأرقام تعني صراحة أن هناك كاميرا مراقبة لكل 4 مواطنين في الدولتين.

في العام 2018 كانت الصين تملك 350 مليون كاميرا بمعدل كاميرا واحدة لكل 4.1 نسمة، وفي أمريكا كانت هنالك 70 مليونا بمعدل كاميرا لكل 4.6 نسمة وجاءت تايوان في الترتيب الثالث بمتوسط كاميرا لكل 5.5 مواطن ثم المملكة المتحدة وأيرلندا بكاميرا لكل 6.5 مواطن ثم سنغافورة بكاميرا لكل 7.1 نسمة.