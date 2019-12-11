شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية والبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس غير مستقر لتشهد الإمارات والسعودية والبحرين تساقط للأمطارالرعدية مع عدم وجود استقرار فى الأحوال الجوية. وإليكم التفاصيل.. البحرين البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا وتصل درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية. السعودية السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الشرقية ،الرياض). وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة). الإمارات Advertisements توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائم مع وجود سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة شمال وشرق الدولة وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب فى المساء والليل مع انخفاض فى درجات الحرارة. الإمارات الكويت نهارًا غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة. ليلًا مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة.

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