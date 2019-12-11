شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء إدراج سهم «أرامكو» في «تداول» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تبدأ شركة “أرامكو”، اليوم، تداول أسهمها كأكبر إدراج في تاريخ السوق المحلية والأسواق العالمية.
ويشهد السوق السعودي “تاسي” اليوم بدء تداول سهم أرامكو بالرمز (2222) ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
وقد بلغت القيمة السوقية لأرامكو 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار)، بناء على السعر النهائي لأسهم الشركة البالغ 32 ريالاً، وهذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي “أبل” والبالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار.
وطرحت أرامكو في 17 نوفمبر الماضي 3 مليارات سهم تمثل 1.5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام أمام الأفراد والمؤسسات، وتم تحديد سعر الطرح عند 32 ريالاً، وتم الإقفال في الرابع من ديسمبر الجاري، وبلغت الأموال المجمعة للطرح 446 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 465%.
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