شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جددت الإدارة العامة للمرور بالمملكة تأكيدها على عدم السماح لغير مالك المركبة بقيادتها، إلا بموجب تفويض رسمي. Advertisements وذكرت “المرور” في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”: “حماية لكم، لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي”.

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