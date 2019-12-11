شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بضباب كثيف على 4 مناطق.. وتحذير لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم وخبير الطقس الدكتور عبدالله المسند: إنه من المتوقع أن تشهد 4 مناطق، اليوم الأربعاء، تكوّن للضباب الكثيف وهي الرياض والشرقية والقصيم وحائل.

ودعا “المسند” إلى اتخاذ إجراءات السلامة في مثل هذه الحالات منعًا للحوادث، مشيرا إلى أن هذه الحالة قد تتسبب في تأخر بعض الموظفين والموظفات عن دواماتهم.

وطالب “المسند” قائدي المركبات بضرورة تشغيل الأنوار وخصوصاً أنوار الضباب والفليشر تفادياً للحوادث.