شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. سقوط خادمة أوغندية من الطابق الثالث أثناء محاولتها الهرب من منزل كفيلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجت خادمة من الجنسية الأوغندية من الموت بعد سقوطها من الدور الثالث بعد أن حاولت الهروب من منزل كفيلها بحي الفيصلية بمحافظة جدة.

وذكرت مصادر، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مواطن أفاد بأن خادمة من الجنسية الأوغندية حاولت الهروب عن طريق المواسير من الدور الثالث، مما أدى إلى سقوطها وتعرضها للإصابة في الظهر.

وباشر الهلال الأحمر الموقع، وتم نقل الخادمة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولت الشرطة التحقيق في الحادثة بحكم الاختصاص.