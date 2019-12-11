تعرف على فوائد ماء الورد للحامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعرف ماء الورد على أنه مادة مستخلصة من الورد الجوري. يستخدم هذا الماء من خلال إضافة نكهة لبعض الأطعمة ويضاف أحيانًا للمواد التجميلية.



تزيد شهية المرأة خلال فترة الحمل بشكل كبير حيث تبدأ بطلب تناول أمور عدة لتلبية رغابتها. لكن عليك التأكد من صحة الأمور التي تتناولينها ومن عدم تأثيرها في أي شكل من الأشكال على طريقة سير الحمل.

من أبرز فوائد ماء الورد للحامل فهي:

Advertisements

- يحد من الضغط والإكتئاب: كثيرًا ما تعاني المرأة خلال هذه الفترة من اكتئاب الحمل وتواجه ضغط كبير بسبب كل ما يجري من حولها. ما يمكنك فعله هو الإستحمام بالمياه الدافئة وإضافة إليها بعض بتلات الورد.

- يرطب البشرة: قد تشعري خلال فترة الحمل بجفاف بشرتك. لذلك، تأكدي من تناول كوب من ماء الورد يوميًا من أجل علاج جفاف البشرة خلال الحمل.

- يحد من ألم البطن: يعتبر ألم البطن من الأعراض التي تشعرين بها خلال الحمل. تناولي كوب من ماء الورد يوميًا للحد من هذا العارض.

على الرغم من فوائده العديدة إلا أنه لا يجب عليك تناول أي طعام أو مشروب من دون التأكد من كل فوائده. ففي حين أنه قد يفيد بعض النساء الحوامل إلا أنه قد يسبب الحساسية عند بعضهن الآخر.