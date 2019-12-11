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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيلة رائعة لتنظيف صينية الخَبز بطريقة سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أقراص الكعك خرجت لتوّها من الفرن وأنتم تفكرون كيف ستنظفون الصينية؟
لا تقلقوا! هذه حيلة لتنظيف الصينية بسهولة ومن دون فرك.
كل ما تحتاجون إليه هو بيكربونات الصودا وماء الاكسيجين (أو البيروكسيد السائل).
◄استخدموا مزيج بيكربونات الصودا والبيروكسيد السائل لتنظيف صينية الخَبز. ضعوا طبقة من البيكربونات ثم اسكبوا البيروكسيد ثم طبقة من البيكربونات فوقه ودعوها تتفاعل لمدة ساعتين وبعد ذلك اغسلوها.
كيفية التنظيف:
1. ضعوا طبقة من بيكربونات الصودا على الصينية.
2. ثم البيروكسيد السائل فقط لترطيب الطبقة الأولى
3. وأخيرًا ضعوا طبقة ثانية من البيكربونات
4. دعوها تتفاعل لمدة ساعتين ثم أزيلوا المزيج بالماء. أعيدوا الكرة لكي تحصلوا على نتائج أفضل.
بفضل هذه الحيلة لستم بحاجة إلى الفرك بعد الآن!
ولكن إن كنتم لا تريدون الانتظار ساعتين يمكنكم ان تمزجوا البيكربونات مع البيروكسيد لكي تحصلوا على عجينة.
ولا يبقى عليكم إلا ان تفركوا الصينية بالعجينة لإزالة البقايا والحروق والدهون العالقة على الصينية.
هذه التقنية تنجح أيضًا مع كافة أدوات المطبخ التي يلتصق بها الطعام.
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