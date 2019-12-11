أمطار غزيرة تضرب إمارة الشارقة بالإمارات وانخفاض حاد فى درجات الحرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد إمارة الشارقة منذ ساعات الصباح الباكر أمطارا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة صاحبها انخفاض في درجات الحرارة مع تدني مستوى الروية بسبب الغيوم حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية. وأدى ذلك إلى بطئ حركة السير خاصة مع ذهاب طلاب المدارس والجامعات إلى مؤسساتهم التعليمية لتقديم امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020 والموظفين إلى دوامهم.

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