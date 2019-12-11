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الأمم المتحدة تطلق حملة تطعيم واسعة ضد الكوليرا تستهدف لاجئى الروهينجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت هذا الأسبوع حملة تطعيم ضد الكوليرا فى مخيمات كوكس بازار للاجئين فى بنجلاديش، ومن المتوقع أن يحصل أكثر من 635.000 شخص من لاجئى الروهينجا والمجتمعات المحلية المحيطة على اللقاح لحماية المواطنين الضعفاء ضد المرض القاتل مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة "بالإسهال المائى الحادّ" حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

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وبدأت الحملة بقيادة وزارة الصحة وشؤون الأسرة، فى بنغلاديش وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرهما من الشركاء، بهدف الوصول إلى الأشخاص الذين فاتتهم فرصة تلقى اللقاح ضد الكوليرا فى السابق. ويتم تمويل الحملة، بما فى ذلك التكاليف التشغيلية، من قبل منظمة GAVI أو تحالف اللقاحات.

 

وتستمر الحملة من 8-14 ديسمبر للوصول إلى 139.888 من لاجئى الروهينجا أعمارهم تتراوح بين 1-5 أعوام وفى المجتمعات المضيفة، ستتواصل الحملة من 8-31 ديسمبر للوصول إلى أى شخص يتجاوز عمره العام الواحد (وعددهم 495،197).

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