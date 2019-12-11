جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون لحماية خصوصيتهم وبياناتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدميآيفون لحماية خصوصيتهم وبياناتهم

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يمكن الآن لمستخدمى أبل الذين يبحثون عن خصوصية إضافية الاستفادة من وضع التصفح الخفى الجديد فى خرائط جوجل، إذ بدأت الشركة فى طرح هذا الوضع، الذى يحول دون ربط البيانات بحسابك على جوجل على أجهزة iOS.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد هذه الخطوة التقدم التالى فى ميزة الخصوصية منذ أن أدرجت جوجل وضع التصفح الخفى فى إصدارات أندرويد بالتطبيق الشهر الماضى.

Advertisements

ستؤدى ميزة التصفح الخفى من جوجل إلى إيقاف العديد من نقاط جمع البيانات، بما فى ذلك سجل البحث وسجل المواقع، وأثناء تنشيط الوضع، لن يستخدم التطبيق بيانات الشخص لتخصيص أى إعدادات فى التطبيق أيضًا.

يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى استخدام ميزة جوجل الجديدة تنشيط الوضع من خلال الضغط على أيقونة حسابهم الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى، ثم الضغط على "تشغيل وضع التصفح الخفى".

من المحتمل أن يساعد وضع التصفح الخفى على جذب المستخدمين الذين أصبحوا مهتمين بشكل متزايد بالمعلومات التى يتم تخزينها وتعقبها من قبل الشركة من أجل الإعلانات المستهدفة.