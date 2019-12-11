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 توأما باندا يجذبان الأنظار في ألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توأما باندا يجذبان الأنظار في ألمانيا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

 توأما باندا يجذبان الأنظار في ألمانيا

متابعات_الخليج 365

جذب دبا الباندا التوأمان "مينغ شيانج" و"مينج يوان" زوار حديقة حيوانات برلين، الإثنين، لظهورهما للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام.

 

ووضعا التوأمان، اللذان يزن كل منهما 6 كيلوجرامات في "سرير باندا" خاص بغطاء زجاجي وشوهدا وهما يلهوان على فراش ساخن.

 

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وولد الصغيران في حديقة الحيوانات في 31 أغسطس/آب لكن تماشيا مع التقاليد الصينية، تمت تسميتهما بعد 100 يوم.

 

 وأعلن مدير الحديقة، أندرياس كنيريم، أمام حشد من الصحفيين أنه تمت تسمية الصغيرين "مينج شيانج" أي الحلم الذي طال انتظاره و"مينج يوان" أي الحلم أصبح حقيقة.

 

وقال كنيريم إن الدبين سيبقيان بعيدين عن نظر الزوار حتى يتمكنا من السير بشكل صحيح ويكونا أكثر دراية بمحيطهما، ومن المتوقع أن يصبحا جاهزين في 2020.

 

وتعير الصين دببة الباندا لحدائق الحيوانات في أنحاء العالم ضمن برنامج يطلق عليه "دبلوماسية الباندا".

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