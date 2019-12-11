شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانيون يصوتون لـ «بريكست» والتأمين الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: المحرر السياسي:

يذهب البريطانيون لمراكز الاقتراع، الخميس؛ للتصويت في انتخابات عامة مبكرة؛ لاختيار نواب برلمان جديد يمكنه إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وإنهاء فترة طويلة من عدم اليقين السياسي، الذي أثر سلباً في الأسواق، وأضر بالاقتصاد البريطاني.

تجري الانتخابات أساساً على أساس «البريكست»، الذي صوت البريطانيون في استفتاء 2016 لمصلحته. وقد جعل بوريس جونسون من إنجاز «البريكست» شعاره الانتخابي، والعامل الثاني الأهم الذي سيصوت البريطانيون على أساسه هو الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس)، التي يتهم حزب العمال المعارض، حزب المحافظين الحاكم بأنه سيبيعها للشركات الخاصة الأمريكية، ما يحرم ملايين البريطانيين من الخدمات الصحية المجانية أو قليلة الكُلفة.

على ضوء نتائج التصويت، يحسم الناخب البريطاني من سيشكل الحكومة الجديدة: حزب المحافظين الحاكم الآن بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، أم حزب العمال المعارض بزعامة جريمي كوربن. وحسب كل استطلاعات الرأي تقريباً في الأيام الأخيرة يتقدم المحافظون بفارق عشر نقاط أو أكثر على العمال.

لكن استطلاعات الرأي، ومنذ فوز الرئيس دونالد ترامب برئاسة أمريكا في 2016، لم تعد مقياساً للنتائج الفعلية لتصويت الناخبين. وفي بريطانيا تحديداً، جاءت انتخابات 2017 التي أجرتها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بنتائج مفاجئة؛ إذ حقق حزب العمال المعارض إنجازاً فاق توقعات استطلاعات الرأي والمحللين. صحيح أن المحافظين بزعامة ماي فازوا؛ لكن بفارق ضئيل لم يمكنهم من تشكيل حكومة إلا باتفاق مع حزبين صغيرين ولم تتمكن الحكومة من تمرير ثلاث اتفاقات ل«البريكست» في مجلس العموم (البرلمان).

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في 2017 كانت نسبة العمال من نتيجة الانتخابات 40% مقابل 30.4% في الانتخابات التي سبقتها (2015) بينما نسبة المحافظين 42.3% مقابل 36.8% في الانتخابات السابقة. ثم جاءت انتخابات نواب البرلمان الأوروبي في بريطانيا مطلع العام بمفاجأة مدوية؛ إذ تقدم حزب الأحرار الديموقراطيين (الحزب الثالث في بريطانيا) ليحصل على نسبة 20.3% بينما كان نصيب العمال 14.1% والمحافظين 9.1%.

حسب متوسط الاستطلاعات الحالي يمكن للمحافظين الحصول على 42-43% من الأصوات والعمال 33%. وإذا صدقت الاستطلاعات، وهذا أمر مشكوك فيه، سيتمكن بوريس جونسون من الفوز بأغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة قادرة على الحكم بسهولة دون تعقيدات برلمانية. أما إذا تمكن العمال من تقليص الفارق مع المحافظين فستكون نتيجة الانتخابات ما يُسمى «برلمان معلق»، أي لا أغلبية معقولة فيه لأي حزب.

وفي حالة البرلمان المعلق ستكون فرص جريمي كوربن والعمال أفضل لتشكيل حكومة؛ وذلك بالتحالف مع الأحرار الديموقراطيين - الحزب المعارض للبريكست.

يبقى الاحتمال المفاجأة، وهو أن يحقق العمال فوزاً معقولاً، بعيداً عن تكهنات استطلاعات الرأي، وفي هذه الحالة أيضاً ستكون فرصه أفضل للتحالف مع الأحرار الديموقراطيين والحزب القومي الاسكتلندي وتشكيل حكومة تجري استفتاء ثانياً على البريكست وتقوم بتأميم الخدمات العامة من السكك الحديدية والمياه والكهرباء والغاز إلى البريد.

صحيح أن البريطانيين في الأغلب يصوتون على أساس من الأفضل بالنسبة لهم في توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيرها، وبالتالي يكسب العمال هنا؛ لكن هذه الانتخابات تأتي بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي وفقدان العملة الوطنية (الجنيه الاسترليني) لقيمتها؛ نتيجة فقدان الثقة والتخبط بشأن البريكست؛ لذا، فالأسواق وقطاعات المال والأعمال تفضل بوريس جونسون لما يوفره من يقين واضح بشأن البريكست وسياسات المحافظين التقليدية التي تحابي القطاع الخاص ورجال المال والأعمال.

وقبل نهاية الأسبوع، سيكون الملايين من الناخبين البريطانيين حسموا أمر مستقبل بلدهم وخروجها من أوروبا ومستقبل اقتصادها وقطاعاتها الخدمية بمن سيختارونه للحكم في السنوات الخمس المقبلة.