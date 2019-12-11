«السماوي» يعرقل «الملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعثر الشارقة للمرة الثانية هذا الموسم بتعادله مع ضيفه بني ياس صفر-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد «الملك» في افتتاح المرحلة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وهذا هو التعادل الثاني للشارقة بعد الأول مع حتا، لكنه بقي في المركز الأول برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الذي يلعب اليوم مع الوحدة، في حين رفع بني ياس رصيده إلى 8 نقاط.

وحقق اتحاد كلباء فوزاً هو الأكبر في تاريخه بالدوري على حساب عجمان عندما هزمه 6-2، في حين فاز الظفرة على خورفكان 2-صفر.