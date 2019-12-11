شكرا لقرائتكم خبر عن «السماوي» يعرقل «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعثر الشارقة للمرة الثانية هذا الموسم بتعادله مع ضيفه بني ياس صفر-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد «الملك» في افتتاح المرحلة الثامنة من دوري الخليج العربي.
وهذا هو التعادل الثاني للشارقة بعد الأول مع حتا، لكنه بقي في المركز الأول برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الذي يلعب اليوم مع الوحدة، في حين رفع بني ياس رصيده إلى 8 نقاط.
وحقق اتحاد كلباء فوزاً هو الأكبر في تاريخه بالدوري على حساب عجمان عندما هزمه 6-2، في حين فاز الظفرة على خورفكان 2-صفر.
كانت هذه تفاصيل خبر «السماوي» يعرقل «الملك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.