شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 5 آلاف بينهم 200 طفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، إن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» تواصل اعتقال نحو (5000) فلسطيني في سجونها، بينهم نحو (200) طفل و(38) امرأة. جاء ذلك في بيان لهيئة الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه أن سلطات الاحتلال تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها لاعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً، يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية خلال عمليات الاعتقال، تصل إلى استخدام القوة المفرطة، والإعدام خارج نطاق القانون.
وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال نفذت سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير والحط من كرامته، وشكلت محطّة التحقيق، الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف. (وكالات)
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