عمر كمال: متشوق للقاء جمهور «دبي أوبرا» الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

تستضيف «دبي أوبرا» الأحد المقبل، الحفل الغنائي الأول على مسرحها للفنان الفلسطيني العالمي عمر كمال الملقب ب «سيناترا العرب».

وفور وصوله إلى دبي وأثناء زيارته الأولى لمبنى الأوبرا، كانت ”الخليج 365” حاضرة وتحدثت إليه للتعرف إلى برنامج الحفل وهويته الموسيقية.

في بداية الحوار أعرب عمر كمال عن سعادته بلقاء جمهور دبي أوبرا للمرة الأولى وقال: أنا متشوق كثيراً للقاء هذا الجمهور الواعي والمحب للموسيقى والفنون من مختلف الجنسيات، وحرصت على اختيار برنامج الحفل بحيث يرضي كل الأذواق، ويتضمن أغاني شرقية أصيلة منها أعمال لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب بتوزيع جديد إلى جانب مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية العالمية الشهيرة، وقدمت نفس برنامج الحفل في الأسبوع الماضي في لندن مع إضافة بعض التعديلات، ليناسب أكثر الجمهور العربي بدبي، ويشمل أغاني من الألبوم الجديد مثل «حكاية روح» باللهجة المصرية ومن ألحاني، وهي تحمل كلمات عربية وطابعاً موسيقياً غربياً، إلى جانب أغنيات أخرى تحمل مزيجاً من الطابعين الشرقي والغربي ولوحات موسيقية.

وعن انتشار أسلوب مزج الموسيقى الشرقية والغربية بالحفلات أوضح: أعتقد أن لها شروطاً أهمها عدم الابتذال في تقديم الأغنيات الأصيلة والحفاظ على روحها، وعلى الجانب الآخر من المهم إعادة إحياء هذه الأغاني المحببة وبشكل جديد وتوزيع عصري، حتى تصل لجميع الأعمار.

وعن لقب «سيناترا العرب» وماذا يمثل له قال: بالتأكيد حقق لي هذا اللقب دفعة قوية في بداية مشواري لتشبيهي بفنان عالمي مثل فرانك سيناترا، ولكنه أيضاً حملني تحدياً كبيراً حتى لا يتم حصري في هذا الإطار فقط.