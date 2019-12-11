دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Asus ZenFone 6: شغل نظيف! ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة آسوس هاتف ZenFone 6 في شهر مايو الماضي من هذا العام، وعلى ما يبدو، فإن الهاتف الذكي يتميز بمواصفات رائعة والتي من شأنها أن تضعه في منافسة شديدة مع الهواتف الرائدة الخاصة بالشركات المنافسة مثل شاومي وOnePlus وغيرهم.

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إليكم مراجعة للهاتف الذكي Asus ZenFone 6:

التصميم

يأتي ZenFone 6 بتصميم جذاب وأنيق، فهو يأتي بوزن 190 جرام مع أبعاد 159.1 × 75.4 × 9.2 ملم.

من الأمام، ستجد شاشة مسطحة خالية من تمامًا من النتوء، في حين من الخلف يوجد إعداد كاميرا ثنائي مقترن مع فلاش بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع.

من الجانب الأيمن، ستحصل على أزرار التحكم في الصوت وزر التشغيل بالإضافة إلى زر مخصص للمساعد الشخصي والذي سيكون أيضًا قابل للبرمجة. أما عن الجانب الأيسر، فستجد منفذ إدخال شرائح SIM المزدوج.

من الأعلى، يوجد آلية الكاميرا المنزلقة والتي تتضمن الكاميرا الأمامية، بينما من الأسفل ستجد مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم ومنفذ الشحن والسماعات الخارجية.

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يتوفر الهاتف باللون الفضي والأسود.

الشاشة

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.4 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 403 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9، وتغطي الشاشة 83.8% من هيكل الجهاز.

تأتي الشاشة مزودة بطبقة حماية Gorilla Glass 6، وهي تدعم الشاشة ظهور 16 مليون لون مع خاصية HDR10 وDCI-P3 بنسبة مئة بالمئة. وتصل نسبة سطوع الشاشة إلى 478 nits باستخدام تقنية Brightness Booster وهي خاصية من شأنها أن ترفع الإضاءة إلى أقصى حد ممكن.

تعتبر شاشة الهاتف من أفضل الشاشات التي يمكن الاعتماد عليها.

الكاميرا

يستخدم الهاتف الذكي مفهوم الـ Flip كاميرا والذي يعني أن تتحرك الكاميرا بشكل تلقائي أو التحكم فيها يدويًا من خلال أزرار مستوى الصوت، ويمكن استخدام هذه الكاميرا في أكثر من اتجاه واحد؛ سواء بالأمام أو الخلف أو الأعلى أو بأي وضع ترغبه.

ويشمل إعداد الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا ثانوية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويأتي إعداد الكاميرا مقترن مع فلاش LED مزدوج

تدعم الكاميرا كل من وضع البانوراما والـ HDR والمثبت البصري، هذا وبالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطار في الثانية أو 720 بكسل بمعدل 480 إطار في الثانية.

الأداء

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855 من كوالكوم ثماني النواة بتقنية تصنيع 7 نانومتر، هذا وبالإضافة إلى معالج رسومات Adreno 640. ويوفر المعالج ومعالج الرسومات أداء سلس وسريع للغاية.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة مستخدم ZenUI 6 الرائعة.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة بواسطة بطاقة microSD لتصل حتى 1 تيرابايت.

يدعم الهاتف أيضًا كل من شبكة Wi-Fi 802.11 و Bluetooth 5.0 وراديو FM و GPS و NFC.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، وتستمر البطارية في العمل (مع الضغط) فوق الثمانية ساعات.

السعر

يبدأ سعر ZenFone 6 من 499 دولار أمريكي ليصل إلى 599 دولار أمريكي.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Asus ZenFone 6: شغل نظيف! ظهر على التقنية بلا حدود.