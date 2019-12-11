شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اثنين من قوات الأمن العراقية بعد هجوم لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر امنى عراقى، بأن هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء الدبس بمحافظة كركوك، أدى إلى إصابة شرطيين بجروح. ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "الهجوم الذى شنه عناصر من تنظيم داعش على قطعات للشرطة الاتحادية فى قضاء الدبس بمحافظة كركوك، أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح"، مضيفا أنه "تم صد الهجوم وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة".

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