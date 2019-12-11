تونس.. سعيد والسراج يبحثان قضايا اقتصادية وسياسية مشتركة

تونس/ عادل الثابتي، وليد عبد الله/ الخليج 365

* في زيارة مفاجئة غير محددة المدة يجريها رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السرّاج إلى تونس.

* تناول اللقاء بين سعيد والسراج:

- سبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا.

- ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية تخدم مصلحة الشعب الليبي.

- مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية قضايا اقتصادية وسياسية وإنسانية ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين في قصر قرطاج على هامش زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها السراج إلى تونس، حسب بيانين منفصلين للرئاسة التونسية، وحكومة الوفاق الليبية.

وأفاد بيان الرئاسة التونسية أن اللقاء بين سعيد والسراج تناول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إضافة إلى مسائل إنسانية عالقة.

وذكر أن الطرفين بحثا سبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا وتجنّب إغلاق معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين.

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كما تناول اللقاء المسائل الإنسانية العالقة، وتمّ التأكيد على ضرورة إيجاد حلّ لقضية الأطفال التونسيين المحتجزين في ليبيا، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى كشف حقيقة اختفاء المواطن وليد الكسيكسي، العامل بالسفارة التونسية في طرابلس، منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

والأطفال المحتجزين في ليبيا هم أبناء المقاتلين التونسيين ممن انضمّوا للجماعات المسلّحة والتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية.

وحسب بيانات تونسية رسمية صدرت العام الماضي، فإنّ عدد الإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر لا يتجاوز ألفين و929، عاد منهم 800 شخص إلى البلاد.

من ناحية أخرى، نقل البيان عن الرئيس التونسي تأكيده خلال الاجتماع، على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية تخدم مصلحة الشعب الليبي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فقد أكد الرئيس التونسي للسراج على مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي.

من جانبه، قدم السراج وفق البيان، لمحة عن المستجدات السياسية والوضع الأمني في ليبيا.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى تونس أو مدة الزيارة.

ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات الشرق الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.