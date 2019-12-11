الكويت.. مهرجان المسرح يرفع الستار عن دورته الـ20

الكويت/ الخليج 365

انطلق مهرجان الكويت المسرحي الـ20، مساء الثلاثاء، على خشبة مسرح "الدسمة" بالعاصمة الكويت.

ويشارك في المهرجان، الذي يستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 6 عروض هي "هاديس"، "سهد"، "كوميديا بلا ألوان"، "البارج"، "نكون اولا نكون"، و"صرخة"، وجميعها لفرق كويتية.

كما تتضمن أنشطة المهرجان إقامة ندوة فكرية على شكل لقاء موسع يشمل الباحثین لاستنباط القضایا والموضوعات المطروحة من خلال البحوث المقدمة.

وتضمن البحوث محورين الأول ھو النقد في المسرح العربي بين الحضور والغیاب والثاني لغة الخطاب في العرض المسرحي.

وقال الأمین العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویتي بدر الدویش إن مهرجان الكویت المسرحي بات من المھرجانات المتمیزة على الساحة الفنیة.

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وأضاف أن ھذا الملتقى السنوي، الذي يجمع التجارب والإبداعات المسرحية المتنوعة يسهم في اكتشاف المواھب الشابة لتتنافس بكل حب وفن وإبداع في تقدیم أفضل العروض.

وأوضح أن فعالیات المهرجان تعكس تطور الحركة المسرحية والرؤى الفنیة بما يثري المشهد الفني، فضلًا عن تنشیط الساحة المسرحية محليًا ودعم التجارب الشابة وإبراز مجهود رواد الفن من خلال الندوات التي تتضمنھا.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم مجموعة من الفنانين الكويتيين وهم حسن القلاف ورمضان علي وأمل عبدالله وعبدالعزيز الهزاع وصالح الغريب وفھد الحارثي وعبدالعزیز المسلم ومحمد العجيمي وهدى حسین.

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