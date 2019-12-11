مسلحون مجهولون يهاجمون كتيبة تابعة لحفتر جنوبي ليبيا

هاجم مسلحون مجهولون، مساء الثلاثاء، مقر كتيبة طارق بن زياد بمدينة أوباري، جنوبي ليبيا، التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وفق شهود عيان.
وأفاد الشهود، في أحاديث لمراسل الخليج 365، بأن أصوات الاشتباكات لاتزال تسمع بوضوح (21:5 تغ) تجاه مقر الكتيبة والذي يقع بجانب مستشفى أوباري العام.
ولم يتضح على الفور سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم.
ورجح مصدر أمني بالمدينة أن يكون الهجوم على مقر الكتيبة جراء اعتقال آمر كتيبة 411، حرس حدود خالد كعبر، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.
واعتقل كعبر، في وقت سابق الثلاثاء، بمنطقة تهالة القريبة من أوباري من قبل كتيبة تابعة لقوات حفتر.
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