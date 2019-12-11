ليبيا.. شركات طيران تسير رحلاتها من "معتيقية" بدءً من الخميس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت شركات طيران مدني، الثلاثاء، عن بدء تسير رحلاتها من مطار معتيقية الدولي، ابتداء من الخميس القادم، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

وذكرت شركة الخطوط الليبية (حكومية) بأنه "بناء على ترتيبات وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، ستشرع الشركة فى تسيير رحلاتها الجوية من مطار معتيقة الدولي من الخميس القادم".

وأضافت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن "أولى رحلات الشركة ستكون إلى تونس فى رحلتها الصباحية".

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من جانبها، أعلنت شركة الأجنحة الليبية (خاصة)، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، عن استئناف رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي إلى إسطنبول وتونس ابتداءً من السبت القادم.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حددت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الليبية، 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موعدا لإعادة تشغيل مطار معتيقية الدولي بعد توقف استمر أكثر من 3 أشهر.

وقالت الوزارة حينها في بيان، إن شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية (حكوميتان) ستستأنفان رحلاتهما بدءً من التاريخ المحدد، أما باقي الشركات الناقلة ستباشر العمل تباعاً وبشكل تدريجي.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات في طرابلس إغلاق مطار معيتيقة ونقل جميع الرحلات لمطار مصراته (شرق طرابلس)، بعد تعرض الأول لقصف صاروخي متكرر من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.