أيسر العيس/الخليج 365
أصيب فلسطينيان بجروح، الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها الطبية تعاملت ميدانيا مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة.
ونقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان، أن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات إسرائيلية المدينة، ومصادرتها تسجيلات كاميرات عدد من المحال التجارية.
وذكر الشهود، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة باتجاه الجنود.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي عن ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.