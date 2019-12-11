إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

أيسر العيس/الخليج 365

أصيب فلسطينيان بجروح، الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها الطبية تعاملت ميدانيا مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة.

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ونقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان، أن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات إسرائيلية المدينة، ومصادرتها تسجيلات كاميرات عدد من المحال التجارية.

وذكر الشهود، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة باتجاه الجنود.



ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي عن ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.