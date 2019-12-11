أياكس يودع التشامبيونزليج بخسارة مريرة أمام فالنسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل فالنسيا الإسباني إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين 1-0 على مضيفه أياكس الهولندي، في ختام دور المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء.

وتصدر فالنسيا، المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن تشيلسي الذي حل وصيفا، فيما جاء أياكس ثالثًا بـ 10 نقاط، ويتذيل ليل المجموعة بنقطة واحدة.

وكان التعادل كافيا بالنسبة لأياكس للتأهل إلى دور الـ 16، لكن فالنسيا خالف التوقعات واقتنص بطاقة التأهل من أمستردام ليكتفي الفريق الهولندي بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي.