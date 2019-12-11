- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تأهل ليون إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، عقب تعادله مع ضيفه لايبزيج الألماني (2/2)، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.
وسجل هدفي لايبزيج، إيميل فورسبيرج في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتيمو فيرنر في الدقيقة 33، من ركلة جزاء أيضا.
وأحرز هدفي ليون، حسام عوار في الدقيقة 50، وممفيس ديباي في الدقيقة 82.
وبذلك، رفع الفريق الفرنسي رصيده إلى ثماني نقاط، في المركز الثاني، كما رفع لايبزيج رصيده إلى 11 نقطة، في صدارة الترتيب، ليصعدا سويا إلى دور الستة عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ليون يرافق لايبزيج إلى ثمن نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.