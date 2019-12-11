ليون يرافق لايبزيج إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل ليون إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، عقب تعادله مع ضيفه لايبزيج الألماني (2/2)، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وسجل هدفي لايبزيج، إيميل فورسبيرج في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتيمو فيرنر في الدقيقة 33، من ركلة جزاء أيضا.

وأحرز هدفي ليون، حسام عوار في الدقيقة 50، وممفيس ديباي في الدقيقة 82.

وبذلك، رفع الفريق الفرنسي رصيده إلى ثماني نقاط، في المركز الثاني، كما رفع لايبزيج رصيده إلى 11 نقطة، في صدارة الترتيب، ليصعدا سويا إلى دور الستة عشر.