دورتموند ينجو من فخ سلافيا ويبلغ ثمن نهائي الأبطال

صحيفة الخليج الالكترونية

اقتنص بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الثمين على ضيفه سلافيا براج التشيكي (2-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات.

هدفا دورتموند جاءا عن طريق جادون سانشو وجوليان براندت في الدقيقتين 10 و61، بينما أحرز توماس سوشيك هدف سلافيا الوحيد في الدقيقة 43.

واستفاد دورتموند من خسارة الإنتر على يد برشلونة (1-2) في ذات الجولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما ودع سلافيا البطولة بتذيله الترتيب بنقطة واحدة.