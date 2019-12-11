تشيلسي وصيفًا خلف فالنسيا بالفوز على ليل

صحيفة الخليج الالكترونية

لحق تشيلسي الإنجليزي بركب المتأهلين، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه مساء الثلاثاء على ضيفه ليل الفرنسي (2-1)، في ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل ثنائية تشيلسي كل من، تامي أبراهام (ق19) وسيزار أزبليكويتا (ق35)، بينما أحرز هدف ليل الوحيد، لويك ريمي (ق78).

وبذلك، رفع البلوز رصيدهم إلى 11 نقطة، في المركز الثاني خلف فالنسيا، المتصدر بنفس الرصيد، إلا أن الفريق الإسباني الذي فاز اليوم (1-0) على مضيفه أياكس أمستردام، يتفوق في المواجهات المباشرة.