برشلونة يقتل حلم إنتر ميلان بلدغة فاتي

صحيفة الخليج الالكترونية

ودع إنتر ميلان، دوري أبطال أوروبا، بالخسارة (1-2) أمام برشلونة، خلال مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

سجل هدفي برشلونة، كارليس بيريز وأنسو فاتي في الدقيقتين 23 و86، بينما سجل روميلو لوكاكو هدف إنتر ميلان في الدقيقة 44.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 7 نقاط في المركز الثالث، ليذهب الفريق الإيطالي إلى الدوري الأوروبي.