“فاطمة الحمياني” أول أمينة مصادر بالطائف توفير “جهاز كيندل للقراءة”

صحيفة الخليج الإلكترونية نفذت اليوم الثلاثاء ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ أمينة مركز مصادر التعلم بالمتوسطة الثلاثون بالطائف، توفير “جهاز كيندل للقراءة”.

في مركز المصادر كأول أمينة ستاذه / فاطمة الحمياني برنامجاً لافتتاح مركز المصادر بحلته الجديده.

ايضا تم تدشين عدد من الاركان منها ركن “التعلم الذاتي”

و “المكتبة الالكترونيه”، ومبادرة توفير “جهاز كيندل للقراءة”.

في مركز المصادر كأول أمينة مركز مصادر توفر هذه الخدمة للطالبات، وركن خاص بالخدمات الطلابيه . وركن الالعاب التعليميه .

ايضا نفذت برنامجاً تدريبياً للموشن جرافيك باستخدام برنامج “powtoon” لعدد من أمينات مصادر التعلم .

وذلك بحضور مساعدة رئيس قسم مصادر التعلم بالطائف الاستاذة لطيفه الهاشمي ومشرفة مركز مصادر التعلم الاستاذة نجلاء دهلوي ، وبحضور عدد من امينات مصادر التعلم بالطائف.

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