«أمن الطرق» يحذر من «ضباب الرياض» ويوجه إرشادات لقائدي المركبات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات بمنطقة الرياض لتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة بسبب الضباب الكثيف، والذي تسبب في تدني الرؤية الأفقية على بعض الطرق. وقال حساب أمن الطرق في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه.. يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض وتحديداً (طريق الدمام) و (طريق القصيم) أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه نظراً لوجود ضباب يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع”.

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