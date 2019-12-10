شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم «بحر أبوسكينة» إلى 262 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبد العزيز آل شايع، عن ارتفاع عدد المصابين في حادث التسمم من أحد المطاعم في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير.

وقال آل شايع، إن عدد حالات التسمم حتى مساء اليوم (الثلاثاء) بلغ 262 حالة، غادرت 197 منها المستشفيات بعد تلقي العلاج، ولا تزال 65 حالة تتلقى العلاج.

وأشار متحدث صحة عسير إلى أن المصابين في حالة صحية مستقرة ومطمئنة، مضيفا أن إدارة الشؤون الصحية الخليج 365 إجراء الفحوصات المخبرية للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.