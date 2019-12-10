شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: لن يذهب يتيم إلى «دور رعاية».. مصيرها الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن كل يتيم جديد يذهب إلى أسرة حاضنة، ولا يوجد يتيم يذهب اليوم إلى دور الرعاية.

وقال الراجحي، خلال ملتقى ميزانية 2020، إن الأيتام الجدد يذهبون اليوم إلى أسر حاضنة ويعيشون في بيئة مناسبة، وأن دور الإيواء والوضع الحالي لها مصيره الانتهاء والإغلاق.

من جهة أخرى أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة استطاعت تمكين 70 ألفاً من مستفيدي الضمان للذهاب إلى سوق العمل والخروج من دعم الدولة.