شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم «مواطن» 20 ألف ريال.. خالف نظام السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارا بتغريم أحد الأشخاص بشأن الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية.

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وتضمن منطوق القرار إدانة المواطن طلال بن محمد بن صالح الشيخ بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة و السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ويعود ذلك لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، متمثلاً في تقديم ”المشورة” على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراك مالي، كما قام بالإعلام عن ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، وعبر برنامج المحادثة “واتساب”، حيث تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها عشرون ألف ريال عن تلك المخالفات.

كما أشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا مع المدان في شأن هذه المخالفة، أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها بموجب الاتفاق.