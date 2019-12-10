جوجل تطلق ميزات جديدة مخصّصة للمتحدثين باللغة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

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أعلنت شركة جوجل خلال أكبر فعالياتها بالمنطقة عن عدد من المبادرات الجديدة التي تدعم التزامها بتطوير منتجات أكثر فائدةً وملاءمةً لاحتياجات المستخدمين في العالم العربي.



وتتمثّل هذه المبادرات في توفير ميزات جديدة إلى محرّك بحث جوجل ، وإطلاق خدمة "مساعد جوجل " ب اللغة العربية في 15 دولة، وإضافة ميزة أمان جديدة على خرائط جوجل ، وإطلاق منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم برامج المهارات الرقمية في عام 2020.

وتعليقًا على الأمر، قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يستخدم الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتجات جوجل بشكل يومي للحصول على مساعدة أو الاطّلاع على معلومات جديدة أو إنجاز بعض المهام. وقد عملنا خلال السنوات الأخيرة على تحسين آلية عمل منتجاتنا بما يخدم المتّحدثين ب اللغة العربية ، سواءً على محرّك البحث أو الخرائط أو المساعد أو YouTube. ويأتي ذلك في إطار حرصنا الدائم على أن تكون منتجاتنا أكثر إفادة للمستخدمين في العالم العربي وعلى أن يساهم برنامج المهارات الرقمية الخاص بنا في توفير المزيد من الفرص للجميع".