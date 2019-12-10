خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء القطري القمة الخليجية (فيديو)

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استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ قليل عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، على رأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم.
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فيديو من Euronews
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شاهد: طفل أمريكي يدعو أصدقاءه لجلسة تبنيه بالمحكمة
دعا مايكل كلارك جونيور البالغ من العمر خمس سنوات أصدقاءه في قسم روضة الأطفال إلى جلسة المحكمة الخاصة بتبنيه. ولوح الأصدقاء لمايكل بلافتات على شكل قلوب وصفقوا إلى جانب أوليائهم الذين حضروا الجلسة عند قراءة قرار الموافقة على حكم التبني من قبل القاضي. وقال ديفيد إيتون، والد مايكل كلارك جونيور بالتبني "لقد كانت هذه العملية مذهلة. لقد عملنا مع الجمعيات الخيرية الكاثوليكية وكان العمال هناك مذهلين". وأمسك الصغير بالميكروفون وقال: "أنا أحب والدي، انا... أحب والدي كثيرا"، وهو ما جعل ديفيد إيتون يبكي من شدة التأثر. وعلى ما يبدو فقد كان الطفل الصغير والذي ينحدر من ولاية ميشيغان الأمريكية متحمسا للغاية لفكرة تبنيه، وهو ما جعله يدعو جميع أصدقائه في صف روضة الأطفال لحضور الجلسة في المحكمة. وصفق جميع من كانوا في قاعة المحكمة بعد أن ضرب كلارك ووالديه الجدد المطرقة، في مؤشر على أن عملية التبني أصبحت رسمية. وكانت حالة مايكل كلارك جونيور واحدة من بين 36 حالة تبني سيتم الانتهاء منها يوم الخميس في "غراند رابيدز" كجزء من يوم التبني السنوي الـ 23 لمقاطعة "كنت". للمزيد: معاناة وعقبات تبني الأطفال جمعية خيرية تابعة لمنظمة "الأم تيريزا" باعت 45 طفلا في الهند
Euronews (Ar)
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فيديو: استمرار إضراب وسائل النقل العام في فرنسا لليوم الخامس
تشهد وسائل النقل العام في فرنسا شللاً الإثنين لليوم الخامس على التوالي في وقت لم يتراجع زخم الإضراب ضد إصلاحات نظام التقاعد ما يشكل اختباراً حقيقياً للحكومة المنشغلة في وضع اللمسات الأخيرة على مشروعها الذي يُفترض أن تكشف تفاصيله الأربعاء. وسادت فوضى كاملة في حركة النقل في المنطقة الباريسية: ركاب يتدافعون محاولين أن يستقلوا وسائل النقل القليلة المشغّلة، فيما استخدم آخرون الدراجات لشقّ طريقهم ما تسبب باستياء المارة... وتتواصل التعبئة الحاشدة التي بدأت الخميس ضد "النظام الشامل" للتقاعد الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره. وأشارت الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى أنها تؤمّن ما يتراوح "بين 15% و20%" من حركة النقل الاعتيادية مع حركة رحلات دولية "مضطربة جداً". في محطة ليل-فلاندر (شمال)، قال المواطن كريستيان كونيو الذي يستخدم القطار يومياً للوصول إلى باريس، إن كل الرحلات التي يمكن أن توصله الى باريس ملغاة. وأضاف "لم يسمحوا لي بركوب القطار وقالوا لي إنه يجب أن أشتري بطاقة جديدة. لكن لدي اشتراك يكلّفني 300 يورو شهرياً (...) إنها تكلفة عالية مقارنة براتبي". وتحدثت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في باريس عن حركة نقل "مضطربة للغاية"، إذ تمّ إغلاق تسعة خطوط مترو من أصل 16 الاثنين. وكذلك عرقل مضربون صباح الاثنين حركة سبعة من أصل 25 حافلة تابعة للشركة نفسها. وبالتالي، قرر عدد كبير من المواطنين قيادة سيارتهم. إلا أنه تمّ تسجيل إغلاق طرق على أكثر من 620 كيلومتراً نحو الساعة 08,30 على طرق المنطقة الباريسية، بحسب موقع "سيتادان" لحركة السير. وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديد طلبت تجنّب محطات القطارات التي يمكن أن تشهد تدفقاً يمكن يكون خطيراً على سلامة الناس. ولا تبدو التوقعات أفضل للأيام المقبلة، إذ إن النقابات دعت إلى تظاهرة جديدة الثلاثاء بعد النجاح الذي حققته تظاهرة الخميس التي شارك فيها 800 ألف شخص، وذلك لإبقاء الضغط على الحكومة التي يُفترض أن تعلن الأربعاء عن مضمون مشروعها لإصلاح نظام التقاعد. إقرأ أيضاً: مقتل 5 أشخاص جراء ثوران مفاجئ لبركان "وايت آيلاند" شمال نيوزيلندا تركيا ترحّل 11 فرنسيا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" قمّة رباعية في باريس لبحث سبل إحلال السلام شرق أوكرانيا وبدأت تظهر المخاوف بشأن التداعيات على الاقتصاد في فترة التسوّق قبل عيد الميلاد. وأدى اليوم الأول من الإضراب الخميس إلى تراجع بمعدّل 30% في النشاط الاقتصادي، بحسب منظمة تضم ممثلين عن 26 ألف محل تجاري و200 ألف موظف. وأعربت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أنييس بانييه-روناشيه عن قلقها إزاء تبعات الإضراب على السياحة. وحذّرت من أنه "إذا طال الأمر، فإن عدم قدرة الفرنسيين على الوصول الى المتاجر يمكن أن يخفّض المبيعات". وتدافع الحكومة المدعومة من المفوضية الأوروبية التي تعتبر الإصلاح "ضرورياً"، عن "نظام شامل" يُفترض أن يلغي أنظمة تقاعد خاصة خصوصاً تلك التي تعني موظفي الشركة الوطنية للسكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس الذين يمكنهم أن يتقاعدوا في وقت مبكّر. وتعتبر أن النظام الجديد "أكثر عدلاً". في المقابل، يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ذلك ضررا بالمتقاعدين. وستعقد النقابات اجتماعاً جديداً بعد ظهر الاثنين مع الحكومة. ومساء الثلاثاء، يدعو ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب الوزراء المعنيين بالملفّ وقادة الأكثرية إلى عشاء في القصر الرئاسي يُتوقع أن يتمّ خلاله "التنسيق" قبل أن يعرض رئيس الوزراء الأربعاء "كامل مشروع" إصلاح نظام التقاعد. وعنونت صحيفة "لو فيغارو" (يمين) الاثنين صفحتها الرئيسية "أسبوع الحقيقة"، فيما كتبت صحيفة "ليبيراسيون" (يسار) أن ليس هناك من بديل أمام ماكرون "الإصلاح أو التقاعد". وبحسب استطلاع للرأي شارك فيه 1001 شخص في نهاية الأسبوع الفائت، فإن 53% من الفرنسيين "يدعمون" أو "يتعاطفون" مع حركة الاحتجاج. وفي خطوة تلقي ظلالا على صورة الحكومة، كشفت صحيفة "لو باريزيان" معلومات جاء فيها أن المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا لم يصرّح عن كونه مدير معهد تدريب للعاملين في مجال التأمين، للهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة. وقد علّق على ذلك بالقول إنه "خطأ" و"إغفال سقط سهواً".
Euronews (Ar)
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قمّة رباعية في باريس لبحث سبل إحلال السلام شرق أوكرانيا
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تعقد قمّة رباعيةٌ، مساء اليوم الاثنين، في باريس، تجمع زعماء روسيا و أوكرانيا وألمانيا وفرنسا للبحث في سبل التوصل لاتفاق من أجل إنهاء نزاع منطقة دونباس بين أوكرانيا والانفصاليين المواليين لموسكو . وذكرت مصادر فرنسية أن القمة الرباعية، التي يشارك فيها الرئيسان الروسي فلادمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تنطلق في الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت غرينتش، وتستمر لمدّة ساعتين و45 دقيقة. وكان النزاع بين أوكرانيا و روسيا نشب بعد قيام الأخيرة باحتلال وضمّ شبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا عام 2014، وفي شباط من العام 2015 توصل قادة كييف وبرلين وباريس وموسكو لاتفاق في مينسك عاصمة روسيا البيضاء ينصّ على وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة. للمزيد في "يورونيوز": شاهد: نحو إنهاء الحرب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان السجناء في خطوة تاريخية شاهد: زيلينسكي يزور جبهة القتال الأوكرانية قبل لقاء مع بوتين شاهد: بدء انسحاب القوات المتنازعة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أكد مراراً وتكراراً على منحه حسم الصراع المتفاقم مع المتمردين الموالين لروسيا، أولوية قصوى على سلم اهتمامات حكومته، ومن أجل هذه الغاية عمد إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بينه وبين بوتين، ولكن، على الرغم من ذلك، فإن زيلينسكي لا يتوقع حدوث اختراق في محادثات باريس. ونشرت جوليا ميديل المتحدثة باسم زيلينسكي على نصا على صفحتها في موقع "فيسبوك" أمس الأحد، قالت فيه: إن "الحرب في دونباس لن تنتهى في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري"، مشيرة إلى أنه منذ القمة الأخيرة التي جرت قبل ثلاثة سنوات وأطلق عليها " نورماندي فورمات"، لم يتم خلالها إحراز أي تقدم. وفي سياق متصل، قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، الخميس الماضي: إن بلاده ستقوم ببناء جدار يفصل بينها وبين الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها انفصاليون في منطقة دونباس، في حال لم تتوصل كييف وموسكو إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى خلال قمة باريس. وقال أندري يرماك على هامش إحدى الندوات في لندن "إذا كانت روسيا لا تريد التوصل لاتفاق، فسنبني في هذه الحالة جداراً، والحياة ستستمر"، مضيفاً أن أوكرانيا في هذه الحالة ستعيش في حالة من "النزاع المجمد". وكانت الرئيس بوتين نفى وجود أي علاقة مباشر لبلاده في النزاع شرق أوكرانيا، حيث تقدر الأمم المتحدة بأنه أودى بحياة نحو 13 ألف شخص منذ اندلاعه في العام 2014، غير أن بوتين أعرب عن استعداده لتمثيل الانفصاليين الروس من أجل إحلال السلام، حسب تعبيره. وقالت فرنسا إن القمة التي تعقد اليوم يجب أن تمكن الجانبين من التحرك نحو إجراءات جديدة لنزع التوتر وبناء الثقة وفقا لاتفاق تم مينسك ، علماً بأن روسيا وأوكرانيا تبادلا السجناء قبل نحو ثلاثة أشهر، وأعادت الشهر الماضي روسيا ثلاث سفن بحرية وطواقمها، بعدما صادرتها قبالة ساحل القرم العام الماضي.
Euronews (Ar)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.