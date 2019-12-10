شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات "قسد": إعلان أردوغان توطين مليون شخص بتل أبيض ورأس العين خطير جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدى، إن إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول بدء إسكان مليون شخص فى تل أبيض ورأس العين أمر خطير جدا.

أكد عبدى فى تغريدة له عبر "تويتر" أن هذه الخطوة تهدف إلى توطين غرباء في هذه المدن.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال أمس الاثنين إن بلاده تستهدف توطين مليون لاجئ سورى فى المنطقة التى شنت فيها عملية عسكرية بشمال سوريا فى أكتوبر الماضى.

وأبلغ أردوغان محطة (تي.آر.تي) التلفزيونية الرسمية أن تركيا ستمول خطة التوطين بنفسها إذا لم يقدم لها الحلفاء الدعم.

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وأردف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية خلال تغريدته "روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة" داعياً إياهما إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.