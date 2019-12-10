شكرا لقرائتكم خبر عن معدتش عليهم.. الأمن المغربى يضبط مواطن إفريقى خبأ كمية من الكوكايين فى معدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمدينة أغادير المغربية، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن يحمل جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه فى تورطه بقضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة.

وقال مصدر أمنى، حسب ما نشره موقع " هسبريس" المغربى، أن القوات الأمنية أوقفت المشتبه فيه البالغ 22 عاما، خلال عملية أمنية بحى تليلا، أسفرت عن كشف كبسولة تحتوى على مخدر الكوكايين فى حوزته، مضيفًا أن عملية الفحص بالأشعة التى خضع لها الموقوف، كشفت عن احتواء معدته على كميات من المخدر ذاته، كان قد ابتلعها قبيل توقيفه.

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وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوى بالمدينة، فى انتظار تفريغ أمعائه واستقرار حالته الصحية، من أجل إخضاعه للبحث القضائى الذى تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وفقا للمصدر ذاته.