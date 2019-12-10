العراق..الآلاف ينددون بقتل المتظاهرين ويدعون لرئيس حكومة من الكفاءات

العراق/محمد وليد، علي جواد/ الخليج 365 -احتجاجات حاشدة شهدتها بغداد ومحافظات أخرى استجابة لدعوات ناشطين لتظاهرات "مليونية" للتنديد بقتل واختطاف المتظاهرين

-محتجون طالبوا رئيس الجمهورية بعدم تكليف أي شخص لا يحظى برضا المتظاهرين..

-الاحتجاجات جرت في أجواء هادئة وسط انتشار كثيف لأفراد الأمن



انضم الآلاف من المتظاهرين إلى نظرائهم في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء في احتجاجات حاشدة للتنديد بأعمال قتل واختطاف بحق متظاهرين.

ومنذ يوم الجمعة، قتل 26 متظاهراً في بغداد فضلاً عن هجمات، بدت منسقة، ضد ناشطين في الاحتجاجات قتل خلالها أحدهم وأصيب آخرون.

وبدءًا من مساء الاثنين، بدأت قوافل الحافلات التي تقل المحتجين من محافظات وسط وجنوبي البلاد وخاصة من بابل وذي قار والديوانية بالتدفق على ساحة التحرير، استجابة لدعوان نشطاء إلى تنظيم مليونية للتنديد بـ"القتل".

ولوح آلاف المحتجين في ساحة التحرير بالأعلام العراقية وسط أجواء هادئة، باستثناء مكبرات الصوت التي كانت تبث بين الحين والآخر تعليمات للمحتجين وأغاني وطنية لبث الحماس بين صفوف المتظاهرين، بحسب مراسل الخليج 365.

ونشرت السلطات الأمنية عناصرها بكثافة في مناطق متفرقة وبشكل خاص في مداخل ومخارج العاصمة، والمناطق القريبة من ساحات الاحتجاج فضلاً عن المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقال متظاهر قادم من كربلاء عرف عن نفسه باسم "أبو الفضل" للأناضول، إن "الكثير من المحتجين كانوا ينوون القدوم إلى بغداد، إلا أن أنباء إغلاق الطرق حال دون ذلك".

وأضاف أن الناشطين في بغداد حثوا بدورهم أبناء الجنوب على عدم القدوم خوفاً من حدوث اضطرابات قد تفضي إلى أعمال عنف.

وتابع "أبو الفضل"، "نحن هنا اليوم لنقول إننا لن نبارح ساحات الاحتجاجات لحين تقديم القتلة للمحاكم ورحيل الفاسدين".

واستخدم ناشطون مكبرات الصوت لتحذير المتظاهرين من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي باقتحام المنطقة الخضراء لتجنب إراقة المزيد من الدماء.

وقال الناشطون عبر مكبرات الصوت إن "التظاهرات بدأت سلمية وستبقى سلمية"، مشيرين إلى أن هذه الدعوات "مخطط من قبل الفاسدين لجعل التظاهرات تخريبية".

وكان مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي قد دعوا إلى اقتحام المنطقة الخضراء، انتقاماً من قتل متظاهرين وناشطين في الاحتجاجات.

وتماشت هذه الدعوات مع تصريحات أدلى بها زعيم فصيل "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، المقرب من إيران، الذي قال على "تويتر" إن احتجاجات الثلاثاء "ستكون تخريبية، وستؤدي إلى سقوط العديد من القتلى".

وكان الخزعلي، إلى جانب مسؤولين آخرين في "الحشد الشعبي"، وضُعوا على قائمة عقوبات أمريكية صدرت مؤخراً لـ"صلاتهم بقتل المتظاهرين".

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن قوات أمنية ومتطوعين من أصحاب "القبعات الزرق"، كانوا يقومون بتفيش دقيق قبل الوصول إلى مواقع تجمعات المحتجين.

ويحظى أصحاب القبعات الزرق بثقة المتظاهرين، وهم عناصر مدنية من "سرايا السلام" الموالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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وفي الساق، خرج الآلاف من المحتجين إلى ساحات التظاهرات في محافظات وسط وجنوبي البلاد وهي بابل، وذي قار، وميسان، وكربلاء، والنجف، والديوانية، وديالى، والبصرة.

وأغلق المئات من المحتجين مصفاة لتكرير النفط في الديوانية احتجاجا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين، وفق شهود عيان، دون تعقيب من السلطات على الفور.

وقال عبد اللطيف كريم أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي مع "الاناضول"، إن "المئات من المتظاهري اغلقوا اليوم البوابة الرئيسية لمصفاة نفط الشنافية في محافظة الديوانية احتجاجا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين".

وأوضح كريم أن "المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بالكشف عن قتلة الناشطين في الاحتجاجات وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين في محافظات وسط وجنوب البلاد".

وفي البصرة، أقصى جنوبي العراق، أغلق محتجون الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي العملاق الذي ينتج 1.5 مليون برميل يوميا، وفقا لمصدر أمني.

وأبلغ مصدر أمني في قيادة شرطة البصرة، الخليج 365، بأن "العشرات من المتظاهرين أغلقوا الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي غربي البصرة بعد أن اضرموا النيران في إطارات السيارات".

وأوضح المصدر أن "قوات الامن دخلت في حالة استنفار في عموم محافظة البصرة".

وتزامت الاحتجاجات المنددة بقتل واختطاف المتظاهرين والناشطين مع الذكرى السنوية الثانية لإعلان العراق "النصر" على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبهذه المناسبة، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، في بيان، المتظاهرين والقوى السياسية للتعاون من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء لتشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي يوم 16 من الشهر الجاري.

بدورهم، دعا ناشطون في بيان باسم "معتصمو ساحة التحرير" رئيس الجمهورية إلى "عدم قبول أي شخصية تقدمها الطبقة الفاسدة" في إشارة إلى الأحزاب الحاكمة.

وهدد المحجون بالقول، إن "أصوات التظاهرات ستعلو لتصل عقر دارك، والقصر الرئاسي ليس ببعيد" في حال قبول رئيس الجمهورية بمرشح لا يحظى بموافقتهم.

كما دعا المحتجون رئيس الجمهورية إلى "عقد اجتماع مع رؤساء الجامعات العراقية لترشيح شخصيات وطنية من الكوادر ذات الكفاءة العالية ليتسنى الاختيار منهم لقيادة البلد خلال الفترة الانتقالية ولحين إجراء انتخابات مبكرة".

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الخليج 365 استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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