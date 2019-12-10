مسلحون يهاجمون فندقًا قرب القصر الرئاسي بمقديشو

مقدشو/نور جيدي/الخليج 365

شن مسلحون يعتقد انتماؤهم لحركة "الشباب" المسلحة، هجوما على فندق يرتاده مسؤولون حكوميون قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو، الثلاثاء، بحسب مصدر أمني.

وفي حديثه للأناضول، قال مصدر في الشرطة الصومالية، إن الفندق يقع على بعد أمتار من القصر الرئاسي، مشيرا أن الهجوم أدى إلى اشتباكات بين المهاجمين وحراس الفندق، دون الإبلاغ عن سقوط قتلى أو مصابين على الفور.

من جانبه، قال أحد نزلاء الفندق للأناضول، إن المسلحين كانوا يرتدون زي الشرطة عندما هاجموا الفندق الذي يتمتع بحراسة أمنية مشددة.

وحتى الساعة 17.15 تغ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعقب عليه السلطات، غير أن حركة "الشباب" غالبا ما تتبنى مثل هذه العمليات.

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