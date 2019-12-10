الاتحاد الأوروبي قدم 2.7 مليارات يورو فقط من تعهداته لدعم السوريين بتركيا

بروكسل / عطا أفق شكر / الخليج 365

أعلنت المفوضية الأوروبية أن قيمة الدعم الذي قدمه الاتحاد من أجل مشاريع خاصة باللاجئين السوريين في تركيا بلغ حتى اليوم، 2.7 مليارات يورو فقط.

جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء، عن المفوضية الأوروبية حول برنامج المساعدات المالية لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وكان الاتحاد الاوروبي قرر في عامي 2015 و2016 تخصيص 6 مليارات يورو من أجل تلك المشاريع.

وأوضح البيان، أنه من المتوقع أن تصل قيمة الدعم المذكور إلى 3 مليارات حتى نهاية العام الحالي، و4 مليارت حتى نهاية 2020.

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وأشار إلى أنه لغاية 2025 كحد أقصى سيجري تحويل كامل الدعم المخصص للاجئين السوريين في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ كانون الأول 2015، بتخصيص صندوق بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.

وخلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 18 مارس/ آذار 2016، قرر الاتحاد تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق.

وقرر الجانبان صرف مخصصات الصندوق على مشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال المساعدات المالية المخصصة للسوريين بالسرعة الكافية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.