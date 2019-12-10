نابولي يدك شباك جينك ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد نابولي نغمة الانتصارات على حساب جينك البلجيكي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز أركاديوز ميليك الأهداف الثلاثة الأولى لنابولي بالدقائق 3، 26 و38 من ركلة جزاء، فيما سجل درايس ميرتينز الهدف الرابع بالدقيقة 75 من ركلة جزاء.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل رسميًا لدور الـ16 رفقة المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة ويودع المسابقة من دور المجموعات.