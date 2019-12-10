شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتقلبات جوية على معظم المناطق الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضحت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل تقلبات جوية وحالة عدم الاستقرار في الطقس وتتمثل في هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة يصاحبها تساقط البرد، مع رياح نشطة مثيرة للغبار تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر.

وتابعت الأرصاد، أن بعض المحافظات في مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية ستتأثر بهذه التقلبات الجوية يوم الخميس، بينما ستتأثر بعض محافظات مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير وجازان بالتقلبات يومي الخميس والجمعة.